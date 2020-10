Résultat Ligue 1 : RC Strasbourg 1 - 3 OL (mi-temps)

Rudi Garcia avait promis que l’OL allait redresser la tête à Strasbourg. Après 45 minutes, force est de constater qu’il est dans le vrai. Lyon mène en effet 3 à 1 grâce à un but de Kadewere (0-1, 12e) et un doublé Toko Ekambi (26e et 42e). Globalement, le RC Strasbourg a payé les espaces laissés aux Gones, qui ont fait mouche avec un jeu direct. Le Racing a entretenu l’espoir en réduisant le score par l’intermédiaire de Diallo, entré en jeu en fin de première période (1-3, 43e).