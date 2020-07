Résultats amicaux : le LOSC domine Mouscron, Reims accroché

false

Alors que le LOSC a démarré sa préparation par une victoire contre Mouscron, le Stade de Reims a été victime de son premier coup de frein.

En marge de l’officialisation du partenariat entre les deux clubs, le LOSC affrontait Mouscron (D1 belge). Pour leur premier match, les Dogues se sont imposés 2-1.Arrivé il y a une quinzaine de jours en provenance de Trofense (Portugal), le jeune angolais Osvaldo Pedro Capemba « Capita » (18 ans) s’est distingué en provoquant un penalty. Penalty rapidement transformé par Xeka (3e).

Les jeunes Dogues se sont montrés

Dominateurs, les Nordistes ont doublé la mise par Usman Simbakoli, qui profite d’une erreur du gardien pour inscrire un joli ciseau (76e). Les Belges ont réduit la marque dans la foulée. Notons que sur cette rencontre Christophe Galtier avait fait part belle à la jeunesse puisqu’outre Capita, les jeunes Innocenti, Cogalan, Mpembélé et Mandava étaient titulaires en première période, Wackers, Niassé, Camara, Simbakoli et Diedhiou sur le second acte. Isaac Lihadji (ex-OM) s’est aussi montré très remuant pour ses premières minutes.

Premier match et première victoire des Dogues dans cette préparation grâce à Xeka et Simbakoli 👏#MOULOSC 1-2 | ⏱ 80′ pic.twitter.com/hBufHPcbkL — LOSC (@losclive) July 18, 2020

Fin de série pour Reims

Après deux victoires face à l’ESTAC (3-1) et Rouen (3-0), le Stade de Reims espéraient enchaîner au Touquet face à Dunkerque (L2) ce samedi en fin d’après-midi. Grâce à un penalty inscrit en début de match par Kaj Sierhuis, les hommes de David Guion pensaient avoir fait le plus durs mais ils ont finalement été repris puis dépassés en seconde période par les Maritimes (buts de Bosca et Bruneel). Il a fallu un penalty d’Arber Zeneli au bout du temps additionnel pour éviter la défaite (2-2).