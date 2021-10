Résultats : l'ASSE sombre, Rennes déroule, Bordeaux et Nantes dos à dos (mi-temps)

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Si les Girondins de Bordeaux dominent et ont trouvé la barre par le Coréen Hwang, le score est toujours de 0-0 dans le derby de l'Atlantique face au FC Nantes. A la Meinau, l'ASSE s'enfonce encore un peu plus (1-2). Surpris sur un corner par Maxime Le Marchand, les Verts ont été breakés avant la pause sur un csc de l'infortuné Youssouf, exclu avant la pause pour une faute sur Ajorque. Comme si ça ne suffisait pas, Etienne Green est sorti sur blessure. L'espoir vient d'un but avant la pause signé sur penalty par Wahbi Khazri (45e+4).

En déplacement sur la pelouse d'un FC Metz qui va mal, Rennes emmagasine de la confiance (3-0). Gaëtan Laborde, Kalmadeen Sulemana et Martin Terrier sont les buteurs bretons. Enfin, sur la pelouse du Stade Brestois, Reims arrache pour l'instant un succès précieux (1-0) grâce à un but du défenseur belge Wout Faes. Il reste 45 minutes à jouer sur tous les terrains.