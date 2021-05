Résultats L1 : le PSG, l'OL, l'OM et Monaco devants, le LOSC accroché, les scores (mi-temps)

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Les scores :

LOSC 0–0 ASSE

PSG 2–0 Reims

Buts : Neymar (13e, sp.) et Mbappé (24e).

Monaco 2–0 Rennes

Buts : Ben Yedder (16e) et Golovin (29e).

Nîmes 1–2 OL

Buts : Koné (5e) pour Nîmes, Paqueta (8e, 25e) et Depay (21e) pour Lyon.

OM 1–0 Angers

But : Milik (9e).

Bordeaux 1–0 RC Lens

But : Hwang (31e, sp.).

Dijon 0–2 FC Nantes

Buts : Coulibaly (6e) et Kolo Muani (32e).

Nice 0-1 Strasbourg

But : Ajorque (2e).

Lorient 1-0 Metz

But : Wissa (30e, sp.).

Montpellier 0-0 Brest

Le point sur la course à l'Europe (et au titre) à la pause :

Ce n'est a priori pas ce soir que le titre de champion sera attribué. Alors que l'ASSE fait la vie dure au LOSC (0-0), le PSG a pris les devants face à un Reims réduit à dix suite à l'exclusion d'Abdelhamid (main à la 11e min) et au penalty transformé par Neymar (2-0). Il n'y a plus qu'un point entre les deux équipes (80 pts pour les Dogues, 79 pour le PSG). Derrière, Monaco et l'OL mènent (respectivement 1-0 et 3-1 contre Rennes et à Nîmes). Statu-quo pour la troisième place (Lyon 76, Monaco 77).

La grosse information vient de la course à la 5e place où l'OM est en train de prendre une option grâce à Milik (1-0) alors que Lens est mené à Bordeaux (0-1) et que les Bretons perdent à Louis II. Avec virtuellement quatre points d'avance sur Rennes (59 pts contre 55), Marseille assure au moins la Ligue Europa conférence et a pris une sérieuse option sur la compétition du dessus (Ligue Europa).

Le point sur la course au maintien :

En bas, Nîmes – qui est mené par Lyon – a virtuellement un pied en Ligue 2. Les Crocos ont désormais cinq points de retard sur Nantes, qui mène à Dijon (2-0) mais est toujours barragiste car Lorient, Strasbourg et Bordeaux mènent. Cinq équipes sont toujours sous la menace des barrages (Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient, Nantes).