Résultats L1 : Nantes s'éclate dans son derby, Reims cale à Delaune

Grâce à une première mi-temps débridée et trois buts rapides signés Girotto, Blas (sur penalty) et Kolo Muani contre une réduction du score d'Ismaël Traoré, le FC Nantes a infligé sa première défaite de la saison au SCO Angers (4-1) sur sa pelouse du Stade Raymond-Kopa. Ludovic Blas a donné de l'ampleur au score.

Après une adaptation compliquée à la Ligue 1, l'ESTAC a cru pouvoir enchaîner au Stade de l'Aube grâce à une réalisation de Yohan Touzghar (37e). Mais c'était sans compter sur le caractère de Montpellier qui a égalisé en infériorité numérique (exclusion de Thuler) grâce à son capitaine Téji Savanier (1-1 score final).

A Gabriel Montpied, Clermont et Brest se sont également quittés bons amis (1-1). Réduits à dix (exclusion de Gastien), les locaux ont d'abord été mené (but de Chardonnet) avant d'égaliser par le kosovar Rashani. Pas de but à Delaune entre le Stade de Reims et le FC Lorient (0-0).