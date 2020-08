Résultats L1 : Nîmes et le RC Strasbourg ont pris les devants (mi-temps)

false

Le FC Lorient accueille le RC Strasbourg dans le cadre de la 1ère journée de L1. À la mi-temps, le RCSA mène, tout comme Nîmes aux Costières devant le Stade Brestois.

Deux matches se déroulent ce dimanche après-midi : FC Lorient – RC Strasbourg au Moustoir et Nîmes Olympique – Stade Brestois aux Costières. En Bretagne, Chahiri a permis au club alsacien de prendre l’avantage sur un contre rondement mené (0-1, 30e). Le FCL est pour l’instant impuissant et inoffensif devant le solide 4-2-3-1 de Laurey. Dans le Gard, le NO a pris un net avantage grâce à des buts de Denkey (1-0, 8e) et Meling (2-0, 31e).

Résultats de la 1ère journée de L1 (mi-temps) :

Nîmes 2 – 0 Stade Brestois

FC Lorient 0 – 1 RC Strasbourg