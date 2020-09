Résultats Ligue 1 : le RC Lens accroché à Nîmes, Monaco se relance !

Ce dimanche après-midi, il y avait quatre matches de Ligue 1 au programme à 15 heures. Equipe en forme du moment, le RC Lens est passé proche de la belle opération à Nîmes (1-1). Les Sang et Or ont longtemps été devant au tableau d'affichage avec une réalisation de l'inévitable Ignatius Ganago sur un service de Gaël Kakuta. L'ancien Aiglon affiche quatre réalisations sur les quatre derniers matches. Malheureusement pour les Nordistes, Zinédine Ferhat a égalisé.

Battus à Rennes le week-end dernier, l'AS Monaco a repris sa marche en avant en dominant le RC Strasbourg au terme d'un match animé (3-2) où le club princier a fini à neuf après les exclusions d'Aurélien Tchouaméni (55e) et Axel Disasi (67e). Wissam Ben Yedder s'est offert un doublé sur deux passes de Kévin Volland (9e et 53e). Ruben Aguilar a mis l'autre but (45e+1) d'une ASM qui s'est fait peur avec les réductions du score signées Chahiri (46e) et Ajorque (70e).

Coup d'arrêt pour Montpellier, accroché à Dijon (2-2, buts de Dina et Ecuele-Manga contre des réalisations de Delort et Savanier sur penalty). Mené 2-1 à la pause, le SCO Angers a retourné Brest (3-2). Mounié a ouvert la marque sur penalty pour les Bretons avant que Thioub n'égalise, que Charbonnier ne redonne l'avantage au SB29. En deux minutes, entre la 78e et la 80e, les Angevins ont renversé le tableau d'affichage. Traoré a égalisé avant que Fulgini ne donne la victoire aux locaux sur une passe de Loïs Diony.

Les scores :

AS Monaco 3–2 RC Strasbourg

SCO Angers 3–2 Stade Brestois

Nîmes Olympique 1–1 RC Lens

Dijon FCO 2–2 Montpellier