Résultats Ligue 1 : le RC Lens et Rennes s'imposent, Bordeaux accroche Lorient

Ce dimanche à Bollaert-Delelis, le RC Lens a conforté sa deuxième place en Ligue 1, battant le FC Metz (4-1) sur des réalisations de Wesley Saïd (14e et 37e), Ignatius Ganago (83e) et du polonais Frankowski (90e). Une rencontre plus difficile que le score ne le laisse paraître pour les Sang et Or (analyse à venir dans quelques minutes sur notre site).

Autre victoire importante, celle du Stade Rennais qui, grâce à un coup de casque de Nayef Aguerd en fin de partie, s'est sorti du piège tendu par le RC Strasbourg de Julien Stéphan (1-0). Les Bretons enchaînent et poursuivent leur remontée en Ligue 1. Dans son derby de l'Est, Troyes a également fait un pas important en retournant Reims (2-1). Pourtant menés 1-0 rapidement, les protégés de Laurent Batlles ont gagné grâce au latéral Kaboré et à l'ancien vice-capitaine champenois Xavier Chavalerin.

Enfin, au Moustoir, les Girondins ramènent un point de leur affrontement face au FC lorient (1-1). Alberth Elis a signé son premier but pour Bordeaux mais Julien Laporte a remis les pendules à l'heure sur corner. Le club aquitain a fini à dix suite à l'exclusion de Junior Onana (87e).