Résultats Ligue 1 : l’OL accroché, les scores et les buteurs de la 23e journée de Ligue 1

On jouait ce soir, et depuis 19 heures, plusieurs rencontres de la 23e journée de Ligue 1. Voici les scores et les buteurs de chaque rencontre au terme des 90 minutes.

OL-Amiens : 0-0

Stade de Reims-OGC Nice : 1-1 (Lees Melou, 50e, Abdelhamid, 76e)



Montpellier-Metz : 1-1 (Savanier, 13e, Boulaya, 80e)

Stade Brestois-Girondins de Bordeaux : 1-1 (Hwang, 10e, Benito, csc, 80e)

Toulouse-Strasbourg : 0-1 (Waris, 75e)



Nîmes-Dijon : 2-0 (Benrahou, 4e, Roux, 44e)