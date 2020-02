Résultats Ligue 1 : SB29 3-0 ASSE ; Stade de Reims 0-0 Stade Rennais (mi-temps)

true

A la pause, l’ASSE est menée 0-2 par le Stade Brestois. Pas de but en revanche entre deux autres Stade, ceux de Reims et de Rennes.

Désormais meilleure défense du championnat, après les quatre buts encaissés par le PSG à Amiens (4-4), le Stade de Reims a justifié son titre honorifique en contenant les assauts de Rennes. A la mi-temps à Delaune, aucun but n’a été marqué et, plus grave, le public n’a vu aucune grosse occasion, d’un côté comme de l’autre.

En revanche, il y a des buts à Brest, et ils ont ravi le stade Francis Le Blé ! Paul Lasne (20e), Gaëtan Charbonnier (38e) et Irvin Cardona (43e) rapprochent un peu plus l’AS Saint-Etienne du précipice. Les Verts, dominés dans le jeu, sont bien partis pour encaisser un quatrième revers consécutif. Qui les plongerait à la 16e place, à deux longueurs du barragiste (Dijon)…