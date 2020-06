ASSE – Mercato : pourquoi Honorat souhaiterait quitter Sainté

false

L’attaquant de l’ASSE, Franck Honorat, a de nombreuses touches en Ligue 1 lors de ce mercato. Il voudrait davantage de temps de jeu chez les Verts.

En dépit des rumeurs, et elles sont nombreuses…, l’ASSE n’a pas encore vendu certains de ses joueurs à d’autres formations. Alors que la situation financière des Verts l’exigerait et que Claude Puel, de son côté, tente de conserver, notamment, Wesley Fofana et Denis Bouanga.

Visé par de nombreuses écuries de Ligue 1, l’attaquant Franck Honorat serait ardemment suivi par Le FC Lorient et le Stade Brestois. Avec, paraît-il, des propositions à hauteur de 4 ou 5 millions d’euros. Honorat, déjà pisté l’hiver dernier, a réalisé une bonne saison sous les ordres de Claude Puel, s’installant peu à peu comme un titulaire en puissance.

« Pas uniquement porter le maillot d’un club prestigieux, être sur le banc et attendre de savoir s’il sera titulaire ou pas »

Suffisant pour vouloir rester dans le Forez ? Pas vraiment, si l’on en croit Manuel Pirès, actuel directeur du centre de formation de l’OGC Nice, qui donne son opinion à France Bleu sur la situation de son ancien joueur. « Il a fait 19 matches cette saison. Il faut être un titulaire indiscutable pour faire une belle carrière. C’est un choix sportif. Je sais que ce que veut Franck c’est jouer, et pas uniquement porter le maillot d’un club prestigieux, être sur le banc et attendre de savoir s’il sera titulaire ou pas.Il y a d’autres paramètres que je ne maîtrise pas et je ne permettrais pas de juger. Il ne peut que progresser. Imaginons le niveau qu’il pourrait avoir dans un ou deux ans à l’ASSE. Mais il faut qu’il joue. »