ASSE – Mercato (Débat) : transférer Franck Honorat, bonne décision ou pas ?

Notre débat de la semaine concerne le Mercato de l’ASSE et l’avenir de son ailier Franck Honorat, proche de rejoindre le FC Lorient. Laurent Hess et Alexandre Corboz débattent.

Oui, si cela permet de garder Bouanga et/ou Fofana

« Honnêtement, j’ai trouvé la première saison de Franck Honorat à l’ASSE plutôt moyenne. L’ancien clermontois a délivré 5 passes décisives, il a montré de belles qualités de vitesse et de centre, mais n’a pas inscrit le moindre but. Pour un attaquant, je trouve ça quand même un peu gênant… A 23 ans, on ne peut pas dire qu’Honorat se soit vraiment imposé et comme il faut bien faire entrer un peu d’argent dans les caisses pour booster l’enveloppe Mercato, le transférer ne me semble pas être une mauvaise option.

Ce n’est pas un titulaire indiscutable et à droite, il y a d’autres solutions

Sur son aile droite, Puel a d’autres solutions avec Hamouma, Nordin. Il y a aussi Boudebouz qui a été plus décisif lorsqu’il a joué sur le côté qu’en meneur. Et il faut voir aussi si l’idée de Puel est de s’appuyer sur un système avec des ailiers ou non, lui qui avait eu ses meilleurs résultats à Nice en jouant le plus souvent dans un 4-4-2 losange. Si l’ASSE veut se donner les moyens de recruter malin tout en conservant ses meilleurs joueurs, à commencer par Bouanga et Fofana, elle n’a pas d’autres choix que celui de sacrifier des éléments comme Honorat, Moukoudi et sans doute Vagner. Et parmi ces trois joueurs, c’est l’éventuel départ de Vagner que je regretterais le plus, le petit attaquant capverdien ayant un talent, largement démontré à Nancy, qu’il n’a jamais vraiment eu l’occasion d’afficher avec les Verts. »

Laurent HESS

🔴 [OFFICIEL] Reprise de l’entraînement le 17 juin ! pic.twitter.com/Ocf13umWDa — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 8, 2020

Il n’a pas atteint son pic de valorisation

« Pour moi, la question de la vente de Franck Honorat ne se pose pas dans la mesure où l’ASSE, qui a besoin de réaliser des opérations et de rentrer de l’argent, ne pourra pas forcément choisir qui doit rester ou partir. Les Verts dépendront des offres et s’il y a une offre à 3 M€ ou plus pour l’ancien Clermontois, il faudra l’accepter. Passé ce constat terre à terre, je trouve qu’il est quand même dommage de céder ce joueur maintenant.

A mon sens, Franck Honorat est loin d’avoir atteint son pic de valeur. Sa première saison à l’ASSE est mitigée, entamée avec une fracture de la mâchoire en août avec la réserve et conclu avec une utilisation sporadique (19 apparitions), parfois en piston défensif. Mais malgré tout, le Toulonnais affiche des stats de passes décisives plus qu’intéressantes (5 toutes compétitions confondues), laissant entrevoir un certain potentiel. A mon sens, on n’a encore rien vu du potentiel réel du joueur formé à Nice, lui qui dispose de la plus grosse pointe de vitesse de tout l’effectif ligérien.

Ma crainte, en le vendant maintenant, c’est qu’il explose ailleurs et soit vendu pour très cher dans un marché 2020 ou 2021 qui aura eu le temps de se remettre de la crise du coronavirus. Si l’ASSE ne parvient pas à inclure un gros pourcentage sur la plus-value, je redoute que ce soit un dossier où les supporters se mordent les doigts à posteriori. A l’image d’un Neal Maupay, à qui on n’a jamais vraiment donné sa chance avant qu’il n’explose en Championship (D2 anglaise) et soit transféré pour 15 M€. »

Alexandre CORBOZ