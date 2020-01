ASSE : 10 joueurs indisponibles pour débuter la nouvelle année !

true

C’est une constante : depuis qu’il a rejoint l’ASSE cet automne, Claude Puel doit compter avec une cascade de blessures. Les Verts avaient compté jusqu’à 11 absents en novembre pour la réception de Montpellier (0-0). Et cet après-midi, pour leur premier match de l’année 2020, Puel devra faire sans 10 joueurs, entre les blessés, les malades et les suspendus.

💬 Pas de relâchement possible pour Coach #Puel !

Son discours avant l’entrée en lice des Verts en @coupedefrance 👇 pic.twitter.com/paR8VHNqlI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 3, 2020

Khazri de retour, Cabaye et Honorat aussi

Sont blessés : Kévin Monnet-Paquet, William Saliba, Gabriel Silva, Zaydou Youssouf, Romain Hamouma et Denis Bouanga. Sont malades : Yann M’Vila et Harold Moukoudi. Sont suspendus : Miguel Trauco et Jean-Eudes Aholou. En revanche, trois blessés de la fin de l’année 2019 effectueront leurs retours en Corse : Wahbi Khazri, Yohan Cabaye et Franck Honorat. A noter que Loïs Diony, lui, n’a pas été convoqué. Pour mieux lui montrer la porte de sortie ?