ASSE, FC Nantes – Mercato : le dossier Matheus Cunha échapperait aux deux clubs

L’ASSE et le FC Nantes aimeraient conclure l’arrivée de Matheus Cunha dans le domaine offensif. Mais le dossier se complique.

Pendant ce Mercato hivernal, l’ASSE et le FC Nantes partagent une priorité commune. Les Verts aimeraient détenir un vrai avant-centre de qualité sur qui se reposer alors que les performances de Coulibaly incitent les Canaris à chercher un peu mieux.

Tour à tour, les regards des deux clubs se sont donc tournés vers le même attaquant. Matheus Cunha, attaquant brésilien du RB Leipzig, manque de temps de jeu en Allemagne et pourrait donc chercher son bonheur ailleurs. Mais seulement, il semble que la concurrence se montre plus persuasive.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’ASSE comme le FC Nantes sont en train de se faire « doubler sur le dossier de l’attaquant de Leipzig ». Une mauvaise nouvelle qui devrait pousser les deux clubs à chercher leur bonheur ailleurs.

