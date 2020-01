ASSE, FC Nantes – Mercato : qui est Matheus Cunha, piste des Verts et des Canaris ?

true

Faute de moyens, Claude Puel a expliqué et répété que l’ASSE ne pourrait pas se renforcer au Mercato, où elle essayera au moins de dégraisser, ce qui ne s’annonce pas simple vu les états de service de ses joueurs indésirables… « Notre Mercato, ce sera le retour des blessés », a annoncé Puel. Après Charles Abi, qui a repris lors du dernier match à Strasbourg (1-2), Wahbi Khazri, William Saliba, Yohan Cabaye, Franck Honorat et Romain Hamouma vont revenir dès ce mois de janvier, mais il faudra faire sans Denis Bouanga en janvier.

Pour autant, Puel ne désespère pas de se renforcer, et sa priorité va vers l’arrivée d’un joueur offensif. La cible n°1 a pu filtrer : elle mène à l’attaquant brésilien du RB Leipzig Matheus Cunha (20 ans), un joueur que l’ASSE suit depuis sa période au FC Sion, et qu’elle souhaite faire venir en prêt, sans option d’achat. Une piste également partagée par Christian Gourcuff au FC Nantes, alors que les Canaris cherchent une alternative à Coulibaly.

Le Brésilien souhaite quitter le RB Leipzig

Brillant en Suisse, Cunha, formé à Coritiba, a plus de mal à briller en Bundesliga, où il n’a disputé que 273 minutes cette saison. En manque de temps de jeu, l’international Espoir brésilien (3 buts en 42 matches avec Leipzig) serait d’ailleurs favorable à un départ cet hiver. L’arrivée d’un joueur offensif répondrait à une certaine logique sportive puisque l’ASSE n’est que la 11e attaque de L1 à la trêve, en étant avant-dernière au nombre de tirs (201, dont seulement 32,8% cadrés)…

Il y a quelques mois, Cunha expliquait son parcours dans un interview à France Football : « Depuis que je suis un petit garçon, mon père m’emmène jouer au football. Puis au fur et à mesure, c’est vraiment devenu quelque chose de sérieux. Mon père a vu que j’avais quelque chose, et il m’a inscrit au club Cabo Branco, à João Pessoa (à l’est du Brésil, au bord de l’Océan Atlantique, ndlr). Il y avait joué quand il était enfant. Je n’ai jamais pensé à faire autre chose que du football. Je suis amoureux de ce sport. Après, j’ai joué pour Recife, pour un club qui s’appelle le CT Barao. Un impresario a aimé mon football à ce moment-là et ils m’ont emmené, lui et mon père, à Coritiba, quand j’avais 14 ans. J’ai joué trois ans là-bas, jusqu’à mes 17 ans, avant d’être transféré en Europe, à Sion. »

Transféré pour 15 M€ à l’été 2018

Lié à Leipzig jusqu’en 2023, Matheus Cunha n’a disputé que 13 matches cette saison avec le club allemand, sans inscrire le moindre but. Il était entré en jeu à Lyon (2-2), le mois dernier, en Ligue des champions. Sa première saison en Allemagne avait été mitigée (9 buts, 2 passes décisives), le Brésilien flambant surtout en Ligue Europa (6 buts en 12 matches), au sortir d’une grosse saison à Sion (10 buts, 8 passes décisives) où il avait terminé son aventure suisse en inscrivant un triplé à Thoune (4-1). Avant d’être transféré pour 15 M€.