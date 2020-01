ASSE : 2020, nos vœux pour les Verts (2eme partie)

true

Que d’autres jeunes se révèlent

Après Arnaud Nordin et William Saliba, Charles Abi, Wesley Fofana, Madhi Camara, Bilal Benkhedim et l’invité surprise Edmilson ont intégré l’équipe première de l’ASSE depuis l’arrivée de Claude Puel. Fidèle à sa réputation, l’ancien monégasque n’a pas hésité à donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes. D’autres pourraient suivre. On pense notamment à Tyron Tormin, mais aussi aux très jeunes Mathys Saban et Lucas Gourna, annoncés comme les deux dernières pépites de L’Etrat.

Que Bouanga et Hamouma fassent des émules

Avec 7 buts et 4 passes décisives, Denis Bouanga a été le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’ASSE lors de la première partie de saison. Mais derrière lui, à part Romain Hamouma (5 buts, 4 passes décisives), les autres joueurs offensifs n’ont guère été efficaces.

Que Khazri redevienne le serial buteur de 2018

3 buts, 2 passes décisives : plus gros salaire de l’ASSE avec Yann M’Vila, Wahbi Khazri n’a pas eu beaucoup d’occasions de briller lors de la première partie de saison. Il faudra qu’il fasse très fort pour faire aussi bien qu’en 2018-19 (14 buts, 8 passes décisives), lui qui avait fait trembler les filets 12 fois entre août et décembre 2018, à son arrivée dans le Forez.

Que Monnet-Paquet puisse rejouer

Kévin Monnet-Paquet gardera un souvenir très douloureux de l’année 2019, avec deux opérations coup sur coup des ligaments croisés. On lui souhaite de pouvoir retrouver les terrains, que ce soit avant la fin de la saison ou non, l’essentiel étant qu’il puisse reprenne le fil de sa carrière, à 31 ans.

Une jolie fin pour Perrin

En fin de contrat au mois de juin, Loïc Perrin devrait raccrocher les crampons en fin de saison. A 34 ans, l’emblématique capitaine des Verts tire sur la corde avec ses genoux. Il a disputé 21 matches lors de la première partie de saison. On lui souhaite une fin à la hauteur de sa carrière, sur le terrain. Avant d’entamer une reconversion qui devrait s’écrire en Vert, dans son club de toujours.