ASSE : Adil Aouchiche, un pari risqué pour les Verts ?

Arrivé à l’ASSE il y a quelques semaines, en provenance du PSG, Adil Aouchiche est-il le crack annoncé ? Vincent Guérin a des doutes.

Le propos est étonnant. Bien loin, en tous cas, de toutes les louanges lues et entendues sur Adil Aouchiche, jeune milieu de terrain récemment arrivé à l’ASSE en provenance du PSG. Un propos signé Vincent Guérin, ancien milieu de terrain du club parisien et entraîneur adjoint des U19 qui a eu sous ses ordres celui pour qui Claude Puel, l’entraîneur stéphanois, s’est battu des semaines pour le faire signer.

Sur les ondes de France Bleu avec des propos retranscrits par poteauxcarrés, Guérin a tenu à rappeler que le club stéphanois avait pris des risques en consentant autant d’efforts.

« Il va être attendu au tournant donc ça ne va pas être une partie facile »

« Il ne m’a pas spécialement bluffé. On avait des joueurs de qualité au niveau des jeunes. Il a fait des très bons matchs et de très belles performances mais dans ces catégories d’âge là, ça demande à aller plus loin. Il dispose des deux pieds avec une prise d’information assez rapide. Il met ses partenaires dans le bon sens et dispose d’un bon volume de jeu. Mais un joueur qui se déracine aussi tôt et aussi jeune, ce sont des risques importants pour lui et pour le club qui le prend aussi. Il va être attendu au tournant donc ça ne va pas être une partie facile. Il a des atouts mais c’est aussi un pari sur un jeune joueur qui n’a pas beaucoup évolué sur le haut niveau. »

Dans la journée, pour son premier match amical avec l’ASSE contre Bordeaux, Aouchiche a déjà montré de quoi il était capable. 45 minutes passées dans le chaudron très satisfaisantes. Claude Puel : « Adil a été disponible, il a affiché certaines qualités. Il a marqué, c’est bien, il l’avait déjà fait avec la réserve. Il met de la fluidité, est capable de donner un dernier ballon ou de marquer lui-même. »