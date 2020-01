ASSE : Arnaud Nordin a enfin conjuré le mauvais sort !

true

Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’ASSE en Coupe de France à Bastia-Borgo (3-0) hier, Arnaud Nordin n’avait plus marqué depuis plus de trois mois.

Voilà deux buts qui devraient lui faire du bien. Souvent pointé du doigt pour son inefficacité, malgré de grosses qualités de vitesse et de percussion, l’ailier de l’ASSE Arnaud Nordin (21 ans) a inscrit un doublé hier en Coupe de France à Furiani face à Bastia-Borgo, sur deux services de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. Deux ballons prolongés dans les filets corses par l’international Espoirs, en renard des surfaces.

Un seul but lors de la première partie de saison

Forcément, ce dernier, qui n’avait fait trembler les filets qu’une seule fois cette saison, le 22 septembre dernier à Angers (1-4), n’a pas boudé son plaisir. « Cela fait vraiment plaisir de commencer l’année par un doublé, a commenté le Parisien. En plus, ça faisait un petit moment que je n’avais pas marqué, depuis le match à Angers. On avait à coeur de se qualifier et on a mis tous les ingrédients même si on s’est fait un peu peur au début. Mais on a concrétisé la plupart de nos occasions. Pour un match de reprise, c’est déjà pas mal. »