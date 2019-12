ASSE : le fiasco contre le PSG a servi de leçon aux Verts

true

L’ASSE, sévèrement battue par le PSG (0-4) dimanche soir, est sur une série de quatre défaites en cinq matches. Mais Arnaud Nordin ne s’inquiète pas.

But : Arnaud, quelle analyse faites-vous de ce match contre Paris ?

Arnaud NORDIN : Le score est dur. Le carton nous a mis un peu dedans. Avec la qualité du PSG, c’était compliqué. On a eu quelques occasions mais on ne les ai pas mises au fond. C’est un peu dommage.

Vous étiez seuls devant avec Denis Bouanga…

Oui. On avait beaucoup d’efforts à faire. Ce n’était pas évident. On a beaucoup couru, ça peut expliquer le manque de lucidité devant le but.

Qu’avez-vous pensé du feu d’artifice en tribune ?

Ces tifos et tout ça, c’était magnifique. Je sais qu’on n’a pas le droit, c’est interdit, mais c’était beau quand même. Le foot, ça reste du spectacle.

Cette mauvaise passe de l’équipe vous inquiète ?

Non. Il reste encore deux matches, Nîmes et Strasbourg. On va essayer de bien terminer, de se qualifier à Nîmes et d’aller chercher quelque chose à Strasbourg.