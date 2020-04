ASSE : Balmont privé de son jubilé face aux Verts par le coronavirus ?

true

Florent Balmont (Dijon FCO) prendra sa retraite en fin de saison. La crise du coronavirus pourrait le priver de son dernier match face à l’ASSE…

Agé de 40 ans et fort d’une carrière démarrée à l’OL qui l’aura fait transiter par Nice, Lille ou encore Dijon, Florent Balmont prendra sa retraite à l’issue de cette saison 2019-20. Une décision ferme et irrévocable même si la crise du coronavirus a mis en pause toutes les compétitions. Sur « RMC », le milieu du DFCO a annoncé qu’il partirait sans regret même s’il avait coché une date dans son calendrier.

« Je n’aurai aucun regret »

« J’arrête quoiqu’il arrive en fin de saison. C’était prévu. On ne sait pas ce qui peut se passer. La santé est ce qu’il y a de plus important. Si ça doit s’arrêter, ça s’arrêtera. J’aurai profité au maximum. Je n’aurai aucun regret. Si ça s’arrête ? Une fin de carrière comme ça, avec autant d’années… On ne l’imagine même pas. J’avais pointé le dernier match. C’est contre Saint-Etienne. Je n’ai pas beaucoup d’amis là-bas en tant que Lyonnais », a fait savoir l’intéressé.

Peu apprécié dans le Forez, Florent Balmont restera dans la mémoire verte pour avoir raté le penalty décisif de la demi-finale de Coupe de la Ligue 2013 ASSE – LOSC (0-0, 6-5). Sa frappe sur le poteau avait envoyé les Verts au Stade de France avec la suite connue de tous. Merci pour tout, Florent…