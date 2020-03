ASSE : Beric, Malcuit, Maupay, Bouanga… Wantier n’a pas eu que des flops

true

David Wantier sera reçu cette semaine par Xavier Thuilot, le directeur général de l’ASSE, qui devrait lui signifier la volonté du club de lui retirer ses fonctions de responsable du recrutement. Membre de la cellule, David Friio devrait lui aussi être reçu et poussé vers la sortie. Mais les changements dans l’organigramme ne devrait pas se limiter au recrutement…

On aurait voulu prendre les 3points malheureusement on en prend que 1

Scénario cruel ..

je m’en veux beaucoup☝🏾😞

Merci au public pour l’ambiance🔥@ASSEofficiel 🍀#TousEnsemble 💪🏾 pic.twitter.com/ds0sO0Fshp — BouangaDenis (@BouangaDenis) February 23, 2020

Dans le bilan de David Wantier, il y a pas mal de flops, mais aussi quelques jolis coups. La plus grosse plus value a été faite avec Kévin Malcuit, un joueur dont Wantier était l’agent avant d’intégrer l’ASSE. Le latéral avait été acheté 700 000 € à Niort et revendu 9 M€ à Lille. L’ancien agent de Romain Hamouma a aussi été à l’origine des arrivées de Robert Beric, Denis Bouanga ou encore Neal Maupay, qui n’aura jamais eu sa chance à l’ASSE. Acheté 1 M€ à Nice, le petit attaquant a été revendu 2 M€ à Brentford, qui l’a revendu 22 M€ à Brighton cet été.