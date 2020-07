ASSE : Bodmer s’exprime sur son « histoire de couple avec Puel »

true

Retraité, Mathieu Bodmer s’est confié sur Poteaux Carrés sur sa relation avec Claude Puel. Le coach de l’ASSE est critiqué pour son attitude envers Ruffier.

Après sa fin de parcours décevante à Amiens, relégation en Ligue 2, Mathieu Bodmer a décidé de raccrocher les crampons. À 37 ans, l’ex-milieu de l’ASSE (2013) s’est confié auprès de Poteaux Carrés sur sa carrière.

Bodmer connaît bien Claude Puel. Le natif d’Evreux l’a connu lors de trois aventures différentes au LOSC (2003-2007), à l’OL (2008-2010) et à l’OGC Nice (2013-2016). L’histoire a été tumultueuse avec le coach des Verts. « C’est une histoire de couple. On a eu des hauts et des bas. En vingt ans de carrière, j’ai joué neuf ans avec lui. Claude Puel a donc été vachement important dans ma carrière. C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup, moi non plus. Chacun a son caractère. Moi non plus je n’ai pas un caractère facile. »

Avec deux forts caractères, la collaboration entre Puel et Bodmer a été haute en couleur. « Si on a collaboré longtemps dans trois clubs différents, c’est qu’on se respecte. Il sait comment je suis, je sais comment il est. C’est vrai qu’à Lille ça s’est mal terminé, à Lyon ça s’est mal fini. Mais ça s’est très bien achevé à Nice. Quand je suis arrivé à Nice, j’avais 31 ans, j’étais plus calme et posé qu’à Lyon et à fortiori à Lille. Avec le temps, j’ai mieux compris les choses, on s’est expliqué plusieurs fois. »

Puel a inculqué la gagne et l’efficacité à Bodmer

Dans la suite de son propos, Bodmer s’est montré élogieux sur les qualités de Claude Puel. « Il m’a fait progresser sur tout ! La chance que j’ai eue quand je suis arrivé de Caen à Lille, c’est que toutes les qualités que j’avais, il ne les avait pas. Et toutes les qualités qu’il avait – le côté physique, mental, travailleur, l’abnégation – je ne les avais pas. Il m’a apporté toutes ses qualités, m’a fait corriger tous mes défauts. Il m’a amené vers le haut niveau. »

Selon l’ex-international français espoirs, le tacticien lui a apporté deux grandes caractéristique. « Puel m’a inculqué la gagne et l’efficacité. C’est vrai qu’auparavant j’étais plutôt porté sur le beau geste juste pour le beau geste. Claude Puel est un gros travailleur. »

Questionné sur le projet mis en place par Puel à l’ASSE, Bodmer s’est montré optimiste pour la saison à venir des Verts. « Puel un bâtisseur, c’est sa qualité première. A Lyon c’était différent car il était dans un club déjà bâti et structuré mais à Lille et à Nice, c’est lui qui a tout fait. Il développe le jeu, il développe les jeunes, il développe le centre de formation, il développe le centre d’entraînement. En post-formation, pour moi c’est le meilleur. C’est le meilleur pour les joueurs de 17 à 24 ans. Et comme l’ASSE a une belle génération de jeunes, notamment ceux qui ont gagné la Coupe Gambardella… » Ce jeune groupe tentera de débuter une nouvelle aventure avec un trophée dans les mains. L’ASSE affrontera le PSG, le 24 juillet prochain, en finale de la coupe de France.