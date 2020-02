ASSE : Bouanga savoure et refuse de regarder vers le bas

true

L’attaquant gabonais de l’ASSE, qui restait sur une performance compliquée face à Montpellier, a su mettre les siens sur de bons rails à Epinal. De quoi prendre confiance et retrouver de l’ambition, notamment en Ligue 1 comme il l’a confié à France Bleu.

Améliorer le jeu, un chantier à entamer

« J’espère que l’on va continuer comme ça. Après, il faut améliorer notre jeu, c’est ce qui nous fait défaut en ce moment. Mais j’espère qu’on va continuer à arracher des victoires. »

Recevoir en demi-finale, une satisfaction

« Cette victoire nous fait du bien. En plus on vient d’après qu’on joue à domicile contre Rennes. C’est ce qu’on voulait, éviter le PSG et jouer à Geoffroy-Guichard. On va se concentrer sur le championnat mais on est à un pas de la finale donc c’est un objectif désormais. On espère prolonger ce parcours jusqu’à la finale et pourquoi pas la gagner. »

Le vestiaire regarde vers le haut

« Quand on avait gagné à Monaco, on avait perdu juste après. J’espère qu’on va pouvoir enchaîner contre Brest. Beaucoup parlent du bas du classement, nous on parle plus du haut. On a les capacités, les joueurs pour aller en haut. On veut faire une série, c’est ce qui nous manque. »

Un but qui lui redonne la confiance

« Je voulais me rattraper par rapport au match de Montpellier, j’avais loupé beaucoup d’occasions, des occasions que je n’ai pas l’habitude de louper. Ce but fait beaucoup de bien. Ca redonne la confiance, j’espère que ça ne va pas partir. »