ASSE : ça ne s’arrange pour Oscar Garcia au Celta Vigo

Sale journée que celle de samedi pour les Catalans ! Non seulement le FC Barcelone a été surclassé par le Valence CF (0-2) à Mestalla mais, en plus, Oscar Garcia a fait un pas de plus en direction de la sortie au Celta Vigo. Incapables de battre Eibar (0-0) au Balaidos, les Galiciens sont aujourd’hui 18es (ils étaient 16es avant le coup d’envoi).

Mais c’est surtout un fait de jeu qui fait dire que l’avenir de l’ancien entraîneur de l’ASSE est loin d’être rose. A la 61e minute, Garcia a décidé de faire sortir son milieu offensif danois Pione Sisto. Une décision accueillie par des sifflets par les supporters du Celta.

Sorti sans regarder son entraîneur, Sisto est allé s’assoir sur le banc et a eu une vive altercation verbale avec Oscar Garcia. Arrivé à la fin de l’automne à Vigo, le technicien est de plus en plus contesté, si bien qu’il n’est pas certain du tout qu’il termine la saison avec son club. Une fois de plus…