ASSE : Cabaye balaie les rumeurs de tension dans le groupe

Avec deux victoires et six défaites sur les huit derniers matchs, l’ASSE ne vit pas sa meilleure période de la saison. Un climat qui pourrait peser dans la vie interne du groupe. C’est d’ailleurs ce que laissait entendre l’Equipe il y a peu, évoquant des tensions entre les générations au sein du club.

Des révélations auxquelles Yohan Cabaye a répondu devant la presse. Le milieu des Verts a assuré, dans des propos relayés par France Bleu, que l’atmosphère restait bonne. « Quand on a une série de mauvais résultats, forcément, la confiance chute un petit peu. Le groupe a conscience de la situation dans laquelle on se trouve mais on vit très bien ensemble et l’atmosphère est plutôt bonne. On travaille bien. »



Cabaye se sent mieux physiquement

Le milieu stéphanois a ensuite évoqué sa situation personnelle. Cabaye s’est satisfait d’avoir pu retrouver le rythme de la compétition. Se tournant avec ambition vers la deuxième partie de saison. « Ça me fait du bien d’avoir enchaîné. J’ai eu peu de temps de jeu en première partie de saison. Je me suis blessé deux mois, ça m’a permis de bien me soigner, de bien travailler pour pouvoir revenir en forme. Je reviens avec une grande envie pour essayer de faire la meilleure deuxième partie de saison possible. Je me sens bien, j’espère que ça va continuer comme ça. »