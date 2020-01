ASSE : pourquoi Yohan Cabaye fait de la Coupe de France une priorité

true

Le milieu de terrain de l’ASSE, Yohan Cabaye, considère la Coupe de France, et le 16e de finale face au Paris FC, comme une priorité. Voici pourquoi.

Au même titre que bon nombre de ses partenaires, Yohan Cabaye, le milieu de terrain de l’ASSE, n’a guère brillé lors de la première partie de saison. Entre défaites et blessures, celui qui a rejoint le Forez l’été dernier retrouve depuis quelques jours un état de forme intéressant. Cabaye a même été l’un des rares stéphanois à surnager au Parc des Princes lors de l’humiliation infligée par le PSG en Coupe de la Ligue (1-6).

Demain, c’est toujours à Paris que Cabaye se trouvera. Au stade Charléty, toutefois, et face au PFC en 16e de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous capital pour le milieu de terrain des Verts.

🎙 @YCabayeofficiel : « Il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de blessés. Chacun travaille au maximum pour être titulaire. Le coach fait ses choix, il faut les respecter. » #PFCASSE — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) 17 janvier 2020

« C’est un match très important. La Coupe de France est une compétition très agréable à jouer. On va essayer de retrouver le chemin de la victoire. C’est une compétition à part. Notre situation difficile en championnat va nous permettre, je l’espère, de reprendre confiance en nous ce week-end. Il reste encore quelques mois de compétition. J’espère qu’on pourra un peu plus compter sur tout le monde. Le groupe a conscience de la situation actuelle. L’atmosphère est bonne, on travaille pour vite reprendre confiance. »