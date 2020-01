ASSE : Yohan Cabaye lance un appel au vestiaire des Verts

true

But : Yohan, contre Nantes, la lourde défaite de l’ASSE au PSG était-elle encore dans les têtes ?

Yohan CABAYE : Peut-être. Mais ce ne doit pas être une excuse, les blessés et le huis clos non plus. C’était une autre compétition, un match important pour nous puisqu’on pouvait recoller. On est très déçus.

Qu’a-t-il manqué ?

Les Nantais ont fait la différence parce qu’ils ont été plus réalistes que nous. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions mais ils les ont mises au fond. Nous, on a eu trop de déchet dans le jeu. On n’a pas été assez productifs.

Etes-vous inquiet ?

Non. On a de bons joueurs. On sait ce dont on est capables. Mais on sait aussi qu’il faut vite changer la donne. A nous de faire ce qu’il faut pour inverser la tendance.

Cela passe par quoi ?

Par le travail. Il ne faut pas lâcher. Il faut rester soudés.

Contre Nantes, on n’a pas senti une grande révolte…

Non, les joueurs qui étaient sur le terrain ont fait le maximum. Mais c’est une période compliquée pour l’équipe. On a beaucoup d’absents. Des joueurs importants ne sont pas là. Mais on ne doit pas baisser les bras. C’est important de garder confiance en nous. On a des joueurs de qualité. On travaille bien à l’entraînement. Il faut arriver à le retrouver en match.

L’équipe change beaucoup, à chaque match. Cela n’aide pas forcément les automatismes…

Non. Je ne pense pas que nos problèmes soient liés au turn-over. On connaît la méthode du coach. Il faut la respecter.