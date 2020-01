ASSE : cette statistique qui montre l’étendue du désastre

true

Les supporters de l’ASSE avaient sans doute oublié. Eux qui, depuis des années, ont tout de même pris leurs habitudes avec la Ligue Europa et le premiers tiers du tableau en Ligue 1. Ce n’est plus vraiment d’actualité, la preuve.

Hier, alors qu’ils recevaient le FC Nantes dans un Geoffroy-Guichard à huis clos (0-2), les joueurs de Claude Puel ont en effet enregistré une quatrième défaite consécutive. Après celles concédées face au Stade de Reims, le PSG et le RC Strasbourg, toutes avant la trêve hivernale.

Une spirale négative, ô combien préoccupante, qui ne s’était plus manifestée dans le Forez depuis des lustres. En effet, et comme le signale le si précis statisticien Opta, il faut remonter aux mois de février et mars 2011 pour (re)trouver trace de 4 matches consécutifs perdus. Les Verts avaient alors perdu contre l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, Nice et Caen.

4 – St Etienne a perdu ses 4 dernières rencontres en Ligue 1 (v Reims, Paris, Strasbourg & Nantes), sa plus longue série dans l’élite sur une même saison depuis février-mars 2011 (4 également). Embourbé. #ASSEFCN pic.twitter.com/qTPUoclWJ4 — OptaJean (@OptaJean) 12 janvier 2020

Prochain rendez-vous pour les Verts, en Ligue 1 : dans 15 jours, dans le chaudron, face au Nîmes Olympique.