ASSE : Cabaye confirme, il discute avec Puel

false

Le milieu de terrain de l’ASSE, Yohan Cabaye, dans un entretien à l’Equipe, confirme qu’il souhaite poursuivre sa carrière. A Sainté ou ailleurs.

C’est un entretien accordé à l’Equipe dans lequel le milieu de terrain de l’ASSE, Yohan Cabaye, confirme qu’il souhaite poursuivre sa carrière. Et ce sera d’ailleurs à Sainté ou ailleurs.

« J’ai envie de poursuivre le foot. Je ne veux pas m’arrêter. Cette période d’arrêt forcé me fait mesurer à quel point c’est ma passion. Le foot me manque énormément. Cela m’a fait du bien, égoïstement, de revoir des matches officiels, le week-end dernier, avec la Bundesliga, même si le huis clos et tout le protocole dénaturent le sport en lui-même. Après, j’ai envie de jouer. Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Mon contrat se termine le 30 juin et il n’y a rien d’arrêté. »

Yohan Cabaye arrivait en fin de contrat avec l’ASSE au 30 juin prochain. Lui et Loïc Perrin essayent de convaincre leur entraîneur, Claude Puel, de poursuivre une saison de plus.