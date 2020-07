ASSE : Stéphane Ruffier n’est plus tout seul dans la tempête

true

Convoqué par les dirigeants de l’ASSE, Stéphan Ruffier vit des heures sombres. Rémy Cabella, son ancien partenaire (2017-2019), lui a apporté son soutien.

Entre Stéphane Ruffier (33 ans) et l’ASSE, le divorce est proche. Le gardien de but a reçu en main propre une lettre notifiant une convocation de son club pour une probable mise à pied. En conflit ouvert avec Claude Puel, l’ex-joueur de l’AS Monaco pourrait être licencié par les pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Les Verts verraient d’un bon oeil de virer un des plus gros salaires du club.

Présent dans le Forez depuis 2011, Ruffier était un cadre dans le vestiaire stéphanois. Mais, l’arrivée de Puel a remis a remis en cause son statut d’indéboulonnable. Le coach des Verts a relégué l’international français en numéro trois dans la hiérarchie des gardiens, derrière Moulin et Basic. Pourtant, le natif de Bayonne était déterminé à récupérer sa place de titulaire. Il n’a jamais décidé de prendre la porte malgré des intérêts de Montpellier et de clubs turcs.

Cette envie était avant la réception de la lettre. La nouvelle a surpris mais pas étonné. Dans une publication Twitter, Rémy Cabella a tenu à apporter son soutien à son ex-partenaire (2017-2019). « N’oubliez jamais tout ce que Steph Ruffier a fait pour Sainté !! Heureusement qu’il a été présent toutes ces années. Respect à lui. » Un message qui donnera un peu de réconfort à Ruffier qui demeure dans une période très sombre de sa carrière. Il réfléchit même à prendre sa retraite sportive.