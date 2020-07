ASSE : Caïazzo a encore fait un vœu pour l’avenir de Perrin

true

Dans le Progrès, Roland Romeyer, président de l’ASSE, a expliqué vouloir former Loic Perrin pour qu’il devienne « l’un des meilleurs dirigeants du pays ».

Par une publication sur les réseaux sociaux de l’ASSE, jeudi soir, Loïc Perrin (34 ans) a annoncé sa retraite. Vendredi dernier, pour son dernier match en professionnel, le défenseur central a été exclu pour un tacle en retard sur Kylian Mbappé, blessé à une cheville. Un carton rouge qui a précipité la courte défaite des Verts, en finale de la coupe de France, face au PSG (1-0).

Hors des terrains, ce Stéphanois pur jus va entamer sa reconversion. Dans un entretien accordé au Progrès, Roland Romeyer a réitéré son souhait de voir Perrin rester au club. Le président des Verts veut faire de Perrin un grand dirigeant de club. « Un club a besoin d’hommes comme Loïc Perrin. Pour moi, il a la plus belle carrière des vingt dernières années du football français. Il associe les valeurs du foot et de la vie. Il ne doit pas griller les étapes. On va l’accompagner comme un père avec son fils pour l’aider à devenir l’un des meilleurs dirigeants du pays. »

Formé à l’ASSE, Loïc Perrin a été un joueur d’un seul club. Forcément, Roland Romeyer n’imagine pas l’enfant du Forez quitter Geoffroy-Guichard. « Il est patient, tenace et possède des capacités d’écoute et d’intelligence pour devenir important dans le management. Mon rêve absolu est de le voir un jour président de l’ASSE. » Forcément, l’intéressé sera touché par l’attention.