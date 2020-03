ASSE : Caïazzo multiplie les réunions pour trouver une issue positive

true

Le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo ne désespère pas de voir le championnat se terminait dans des délais raisonnables malgré la crise sanitaire qui traverse le pays.

Le confinement imposé par le président Emmanuel Macron a l’air plutôt efficace. Mercredi, Paris n’avait par exemple jamais semblé aussi calme. Plus chaque citoyen français respectera les mesures de restriction sanitaire, moins le coronavirus aura d’impact sur la population. Les acteurs du football français prient tous les jours pour que ce soit le cas, ce qui permettrait de finir la saison au plus tard cet été. Bernard Caïazzo n’est pas le moins inactif dans ce dossier épineux. Depuis le début de la crise, le co-président de l’ASSE martèle un message partagé par Gérard Lopez au LOSC : terminer la saison coûte que coûte, quitte à déborder sur les dates officielles.

« En ce moment on se réunit tous les deux jours. Il faut sauver le football français. Je dirais même qu’il faut sauver le football européen, a-t-il affirmé dans Le Parisien. Aujourd’hui, nous avons plusieurs scénarios possibles. Soit on arrive à tout finir avant le 30 juin, soit on continue en juillet, août ou même septembre, en débordant sur la prochaine saison. La priorité, c’est de terminer la saison. Pour le reste, on trouvera des solutions. L’UEFA a demandé à chaque pays de faire tout son possible pour finir avant le 30 juin. Si ce n’est pas possible, on trouvera d’autres solutions. »

#ASSE Le 30 juin n’est pas un frein ? (6) : Dans la dernière édition du Parisien, Nanard évoque une énième fois les conséquences économiques du coronavirus sur les clubs de l’élite et sur le calendrier de fin de saison. Extraits….https://t.co/wimzyCAXXl — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 19, 2020

Et Caïazzo de rappeler que les conséquences économiques de la crise pourraient être catastrophiques pour les clubs français. « Si on n’arrivait pas à terminer le championnat, il y aurait des conséquences désastreuses, avec des pertes financières estimées aujourd’hui à 500 millions d’euros. Et une deuxième vague de 400 millions d’euros de manque à gagner à prévoir sur le mercato car la France est un pays formateur, qui a besoin de vendre pour équilibrer ses comptes, poursuit le dirigeant des Verts. Mais comme les autres championnats, comme l’Angleterre, vont également être fortement impactés, ils seront forcément moins acheteurs. Au total, le football français pourrait se retrouver avec près d’un milliard de pertes. On pourrait vite se retrouver en situation de banqueroute. »