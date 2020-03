ASSE : Caiazzo ne veut pas entendre parler d’une finale de Coupe à huis clos !

true

Alors que la Belgique, l’Italie et l’Espagne, entre autres, ont décidé de mettre en pause leurs compétitions nationales, la France continue de vouloir faire jouer la Ligue 1 à huis clos. Et ce alors que de nombreux présidents et entraîneurs préfèreraient reporter les matches.

Aujourd’hui sur France Bleu, le président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caiazzo, a expliqué qu’il était hors de question pour lui d’envisager une finale de Coupe de France sans spectateurs. Celle-ci est programmée le 25 avril au Stade de France contre le PSG.

« J’ai parlé à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Et je lui ai dit que jamais on ne jouera la finale de la Coupe de France à huis-clos. C’est impossible ! On jouera en mai ou en juin s’il le faut, au pire. Sachant qu’un report des compétitions européennes, et donc du championnat d’Europe sont très probables. »