ASSE : ce méchant tacle qu’aurait adressé Puel à l’un de ses joueurs

Selon une anecdote, racontée sur les ondes de RMC, Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, ne connaissait pas le latéral Sergi Palencia a son arrivée.

L’anecdote est relayée par le site poteauxcarrés. Et reprend une information, sur l’ASSE, donnée par la radio RMC. Rien, vraiment rien, ne permet d’affirmer qu’elle est véridique, mais vient tout de même répondre à tous ceux qui se demandent pourquoi Claude Puel, l’entraîneur des Verts, ne fait plus appel à Sergi Palencia, son défenseur latéral.

En effet, et pour reprendre les mots de l’animateur Gilbert Brisbois, « le nouveau staff, Claude Puel et toute sa bande lorsqu’ils sont arrivés, au premier entraînement, ils ont vu Palencia et se sont dit : « qui s’est celui-là ? Il vient du centre de formation ? Il n’est pas au niveau. » On leur a répondu, c’est Palencia, il a signé 4 ans. »



Pas dans les habitudes de Puel

Difficile tout de même de croire, lorsqu’on connaît le travail de Claude Puel, qu’il soit arrivé à l’ASSE sans connaître l’une des recrues de l’été précédent…