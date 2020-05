ASSE : ce Stéphanois qui ne souhaite pas quitter le Forez

false

En dépit d’une saison ratée, et de blessures, le latéral droit de l’ASSE, Sergi Palencia, espère rester la saison prochaine et gagner sa place de titulaire.

Au même titre que de nombreuses recrues, le latéral droit de l’ASSE, Sergi Palencia, n’a pas convaincu grand monde cette saison. Pa souvent titulaire, et plutôt décevant lorsqu’il l’était, l’ancien bordelais apparaît clairement comme un potentiel partant au cours du prochain mercato estival.

Pas de quoi, néanmoins, l’inquiéter, surtout si on lit les propos accordés au média catalan, L’Esportiu. Des propos traduits et retranscrits par poteauxcarrés.

« Nous verrons ce qui se passe, je suis disponible pour le club. »

« J’ai vécu une saison difficile, car je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Je n’ai peut-être pas eu toutes les opportunités que j’aurais aimé avoir. Quand ils m’en ont donné, j’ai fait du mieux que j’ai pu. C’est une de ces saisons où tu apprends. J’ai beaucoup grandi mentalement et mon esprit d’équipe s’est également renforcé. Je n’ai pas beaucoup participé, mais j’ai essayé d’aider mes coéquipiers de l’extérieur. A part ça, je suis content à Saint-Étienne. Lorsque Puel est arrivé, il m’a fait confiance.

J’étais juste de retour de blessure et l’envie de jouer m’a fait courir. Je n’avais toujours pas le bon rythme de compétition et j’ai quand même disputé deux matchs très exigeants. J’ai eu tort. Je suis content ici. Personnellement et avec mes collègues. Le groupe est merveilleux. Nous verrons ce qui se passe, je suis disponible pour le club. Mais mon idée est de continuer à me battre pour gagner une place de titulaire à Saint-Étienne. »