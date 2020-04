ASSE : Claude Puel a découvert un vrai guerrier chez ses jeunes

true

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, a misé sur plusieurs jeunes joueurs depuis son arrivée au club. Notamment Wesley Fofana.

Pour composer sa charnière centrale avant la pause du championnat, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel a clairement misé sur un duo Saliba – Fofana. Une paire de jeunes pousses du club stéphanois, même si le premier nommé est déjà appelé à rejoindre Arsenal dans quelques mois.

Concernant Fofana, Claude Puel a certainement dû se rendre compte qu’il disposait en lui d’un joueur en mental d’acier. Sur le site officiel du club, Kaïsse Hannachi qui a vu débuter le joueur à Vitrolles dresse les éloges de Fofana. « Il a toujours su ce qu’il voulait et s’est donné les moyens de parvenir à ses fins. Réceptif aux remarques, il était toujours en demande de conseils. Il enregistrait, s’en nourrissait et se bonifiait. Une véritable éponge ! Wesley, c’est un garçon humble, qui a reçu une bonne éducation et a le respect des anciens. Sous des dehors boute-en-train, il a toujours été à l’écoute. »

Mais surtout, Hannachi décrit l’état d’esprit un joueur dont la grinta a visiblement été la qualité première. « Il jouait attaquant. Il s’imaginait en Drogba. Dans l’entrejeu, il avait pour modèle Zokora qui a brillé d’ailleurs à Sainté. Je lui ait dit : « Tu joueras défenseur; inspire-toi de Kurt Zouma. » À Air Bel, de U12 à U15, il impressionnait par sa grinta, sa détermination, son mental d’acier. Il lui arrivait même de tacler sur le goudron ! S’il devait se faire mal pour gagner, il n’hésitait pas ». Un état d’esprit qui a certainement dû plaire au gagneur qu’est Claude Puel.