ASSE : Claude Puel a le mors aux dents avant le choc face au PSG

Si son équipe a été balayée par le PSG à Geoffroy-Guichard (0-4) il y a moins d’un mois en Ligue 1, cela ne refroidit pas pour autant Claude Puel avant le quart de finale de Coupe de la Ligue de l’ASSE au Parc des Princes mercredi soir (21h05, sur Canal+ Sport et France 3).

« Je veux voir mon équipe entreprenante »

En effet, face aux médias ce mardi, le Castrais a martelé son envie de bien faire : « Ce sera un bon challenge pour nous, en essayant de faire un meilleur match que celui en championnat. C’est une opportunité pour nous de se mesurer à cette belle équipe. Un match de coupe reste toujours ouvert. J’espère qu’on se va se lâcher ». S’il espère voir une qualification surprise des siens dans la Capitale, Claude Puel aspire surtout à un état d’esprit conquérant : « On prépare ce match très sérieusement. On verra les aléas, le contenu du match (…) Je veux voir mon équipe entreprenante. C’est un match différent de par la qualification. Le plus important restera le résultat final. Je voudrais qu’on aborde ce match avec détermination ».

« Je regrette que cette Coupe disparaisse »

Claude Puel a également confirmé qu’il ne pourrait pas compter sur toutes ses forces vives pour le choc, certains éléments étant malades ou encore en phase de reprises : « J’espère retrouver pas mal de nos joueurs blessés. C’est à nous de continuer à progresser. Contre Strasbourg, on a manqué d’initiatives. Ça fait appel à une progression d’ensemble », a-t-il ajouté, regrettant la disparition de cette compétition : « Je regrette que cette Coupe de la Ligue disparaisse. J’aurais bien aimé la gagner avec Monaco. Je suis attaché à des épreuves. Quand ces épreuves disparaissent, c’est dommage ».

Jessy Moulin sera bien titulaire

Par ailleurs, l’entraîneur des Verts a confirmé ce qu’on pressentait avec la conférence de presse précédente : Jessy Moulin (passé avant lui face aux micros) sera bien titulaire sur ce match à la place de Stéphane Ruffier. « C’est important pour Jessy Moulin de disputer ce genre de match. C’est toujours particulier pour les gardiens. Il a montré de très belles choses sur le terrain jusqu’à présent ».

Retranscription : compte Twitter du Progrès.