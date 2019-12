ASSE : Claude Puel a ramené une grosse satisfaction de Nîmes

true

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, a été particulièrement satisfait de la prestation de ses jeunes, notamment Bilal Benkhedim et Edmilson Correia, lors de la victoire à Nîmes (2-1) hier en Coupe de la Ligue.

Le match à Nîmes hier soir en 8es de finale de la Coupe de la Ligue avait tout d’un piège pour les Verts : il se situait en effet au bout d’un marathon de trois mois, ce qui avait incité Claude Puel à reposer la plupart de ses titulaires. Mais les remplaçants et les jeunes alignés aux Costières ont fait le travail avec sérieux (2-1). La qualification a été au bout des 90 minutes, les buts ayant été inscrits par les jeunes Bilal Benkhedim et Edmilson Correia.

« C’est bien pour eux et c’est bien pour nous aussi. Ils ont fait un bon match. Que ce soit Bilal (ndlr : Benkhedim) au niveau du ballon, il a été un peu plus épuré que d’habitude et là il est intéressant, parce que c’est un joueur qui a des qualités techniques mais qui ne doit pas rentrer dans les duels. Il a eu l’opportunité de marquer, je suis content pour lui. »

« Edmilson (Correia) aussi, à chaque fois qu’il est entré il montre beaucoup d’énergie, beaucoup d’allant. Il a été important dans cette rencontre parce qu’il était le premier à mettre cette équipe sous pression, par ses courses, par son pressing et puis il est toujours dangereux parce qu’il possède une grosse frappe. J’étais content de sa titularisation et de son match également. »