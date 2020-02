ASSE : Puel a une petite astuce pour relancer Bouanga

true

L’ASSE se déplace à Montpellier (15h) avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge. La sonnette d’alarme est donc tirée de nouveau après le passage de Ghislain Printant sur le banc stéphanois en début de saison.

Des limites plus physiques que mentales à l’ASSE

Pour ramener au point au moins de la Mosson, Claude Puel sait que son équipe devra sortir le grand jeu. « On est dans le dur. Notre entame contre l’OM était intéressante, affirme l’entraîneur de l’ASSE. On n’a pas su maintenir ce rythme-là car on n’avait plus d’essence. La preuve, des joueurs se sont blessés car ils sont allés au-delà de ce qu’ils pouvaient donner. Il n’y a pas eu des limites mentales, mais davantage des limites physiques. »

Une défense à 4 pour mieux utiliser Bouanga ?

Pour retrouver un certain équilibre collectif, Puel a sa petite idée à la Mosson. Comme déjà évoqué ce dimanche, la recrue hivernale Yvann Maçon pourrait être titularisé dans le couloir droit derrière Franck Honorat. Surtout, le coach des Verts entend relancer la machine Denis Bouanga en revenant aux bases. « Après la défense à trois testée contre l’OM, Puel pourrait revenir à une formule à quatre qui permettrait à Denis Bouanga, le meilleur buteur du club (7 buts), de peser plus en attaque », glisse L’Équipe. Rendez-vous dans environ une heure pour en avoir le cœur net.