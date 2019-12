ASSE : Claude Puel a son plan pour les jeunes pousses vertes

true

C’est ce mardi que l‘ASSE va reprendre le chemin de l’entraînement, à L’Etrat. Et si le Mercato s’annonce calme chez les Verts, dans le sens des arrivées, faute de moyens, Claude Puel laisse entendre dans Le Progrès, ce lundi, qu’il va continuer de s’appuyer sur sa jeune classe.

« Ils amènent beaucoup de fraîcheur »

« Les jeunes joueurs sont dans le premier mode : ils découvrent, ils sont frais, ils ont l’envie, confie le Castrais. Quand on aligne les matches, une ou deux saisons, vient le temps de devoir confirmer avec plus de réflexion, plus de retours. Parfois, c’est un peu plus difficile, on dit que les jeunes doivent digérer leur temps de jeu, ce qu’ils auraient pu faire, ce qui leur arrive. »

💥 Avec plus de 2 200 votes, la tête victorieuse de Robert #Beric dans le #Derby est élu but de la mi-saison 😍 pic.twitter.com/ibDmLLx6A6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 29, 2019

Lancés par Puel, Charles Abi, Wesley Fofana, Edmilson et Bilal Benkhedim pourraient donc bientôt faire des émules. « Souvent, quand on lance des jeunes, ça peut-être bien, moins bien parce qu’il y a des fautes. Il peut y avoir pas mal de petites choses mais, en général, ils amènent beaucoup de fraîcheur. Dans un second temps, c’est une autre découverte, celle d’arriver à être régulier, de devoir confirmer, d’être sollicité à droite à gauche et ça perturbe », explique Puel.

Une régularité qui a pu faire défaut à un autre jeune en cette fin d’année, en la personne de Zaydou Youssouf, rentré dans le rang après une excellente phase à l’arrivée de Puel.