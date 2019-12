ASSE – Mercato : un attaquant jamaïquain dans le viseur ?

true

Le week-end dernier, l’ASSE aurait supervisé Shamar Nicholson, l’attaquant jamaïquain de Charleroi, remplaçant de Victor Osimhen dans le club belge.

Même s’il dit et répète qu’il n’aura pas de moyens pour se renforcer, Claude Puel aimerait faire venir un attaquant supplémentaire à l’ASSE cet hiver, lors du Mercato. Le Brésilien Matheus Cunha, en manque de temps de jeu à Leipzig, fait figure de priorité. Mais d’autres pistes sont envisagées.

5 buts et 3 passes décisives pour Nicholson cette saison

Selon le journaliste Ignazio Genuardi, anciennement à But !, l’ASSE était représentée lors du festival de Charleroi face Ostende (5-0) le week-end dernier. L’occasion de voir les locaux s’illustrer et notamment le buteur Jamaïcain Shamar Nicholson, auteur d’une très belle prestation ponctuée d’un but. L’ASSE semble donc avoir un œil sur celui qui a remplacé un certain Victor Osimhen (LOSC) à Charleroi l’été. Recruté à Domzale (République Tchèque) en août, Nicholson, 1,92m, 22 ans) a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives depuis son arrivée en Belgique.