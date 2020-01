ASSE : Claude Puel a un premier motif d’espoir pour son buteur

true

Pendant la victoire de l’ASSE face au Paris FC, Claude Puel a misé sur Charles Abi à la pointe de son attaque. Robert Beric transféré et Loïs Diony pas franchement dans les plans, le jeune buteur stéphanois bénéficie de la confiance de Puel.

Et visiblement, l’entraîneur stéphanois a apprécié sa performance, comme il a pu le confier devant la presse. « J’ai bien aimé ce qu’ont montré les jeunes comme Arnaud Nordin ou Charles Abi. »

Par la suite, Claude Puel a développé son analyse de la performance du jeune stéphanois, affichant sa confiance sur un bel avenir pour Abi. « Ce premier but ne sera pas le dernier (il sourit). Il a fait de bons appels et nous a permis de garder des ballons haut sur le terrain. Il a eu du déchet devant le but mais il est resté dans son match. Pour un attaquant, le plus important est de toujours penser à la prochaine occasion qui va se présenter. Lui, comme les autres jeunes, passent des caps malgré nos difficultés actuelles. C’est très formateur », a conclu Puel.