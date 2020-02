ASSE : Claude Puel et ses Verts, bientôt la fin des tensions ?

true

Rien ne va plus à l’ASSE. Entre mauvais résultats, tensions avec certains cadres du groupe et absence totale de schéma de jeu, le club semble naviguer à vue. Alors qu’il va vite falloir assurer le maintien et aller chercher une place, jeudi soir contre Epinal, en demi-finale de la Coupe de France.

Depuis plusieurs semaines, un véritable malaise semble s’être instauré entre l’entraîneur Claude Puel et certains de ses joueurs. Notamment les plus anciens de la maison verte, qui ont peu goûté aux traitements infligés à Robert Beric (parti depuis à Chicago) et Timothée Kolodziejczak (privé de match). Dans des propos accordés à France Bleu Saint-Etienne, et retranscrits par Potreauxcarrés, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE, Geoffrey Dernis, qui a connu Puel à Lille, veut pourtant croire à des lendemains qui chantent.

« Il ne faut pas croire qu’il cherche la fracture »

En termes de résultats, déjà, mais aussi dans le cadre des relations entre le coach stéphanois et ses hommes. « Les Verts doivent aller à Épinal avec de grosses armes. Et s’il y a victoire, aller chercher un résultat derrière pour amorcer une série positive. Il faut retrouver la confiance, le goût de la victoire. Qu’on le veuille ou non, la victoire va amener le calme au niveau du club et du groupe(…)Claude Puel est quelqu’un de travailleur, qui demande énormément d’abnégation, d’envie aux entraînements ou en match. Il ne faut pas croire qu’il cherche la fracture et la confrontation avec les anciens. Il sait simplement où il veut aller et le fait clairement comprendre, comme à Timothée Kolodziejczak. Il n’a pas apprécié son attitude à l’entrainement et lui a fait comprendre. Mais dès qu’il se sera mis au diapason, il sera disposé à le faire jouer. »

Début de réponse, jeudi, à Nancy lors du quart de finale de Coupe face à Epinal.