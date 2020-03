ASSE : Claude Puel et Stéphane Ruffier ne se sont toujours pas expliqués

true

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Claude Puel et Stéphane Ruffier n’ont pas échangé depuis l’annonce du changement de n°1 à l’ASSE.

Plutôt discret depuis le début de l’affaire Ruffier à l’AS Saint-Etienne, Manu Lonjon est sorti du silence ce mardi soir pour évoquer les dessous du dossier qui a secoué les Verts durant cette quinzaine. Connu pour être proche de Stéphane Ruffier, le journaliste n’a pas spécialement cherché à défendre les positions de Claude Puel ou de son ami. En revanche, il a tenu à rétablir certaines vérités.

Puel n’a jamais demandé d’excuses à Ruffier

Tout d’abord, il n’y a pas eu d’accrochage entre l’entraîneur des Verts et son gardien le vendredi précédant le match de Reims où Claude Puel a annoncé à Stéphane Ruffier qu’il le remplaçait par Jessy Moulin. Le Castrais n’a pas non plus réclamé d’excuses directes à son gardien suite à la sortie brutale de son agent, Patrick Glanz.

Depuis une dizaine de jours et le début de l’affaire Ruffier, il n’y a eu aucune réunion entre les deux hommes pour revenir sur l’histoire. « Ils se disent bonjour parce qu’ils sont polis mais ne se parlent pas. Il n’y a pas de communication et comme ce ne sont pas de grands bavards… », ajoute Manu Lonjon. Sans grande surprise, le Bayonnais ne sera pas dans le groupe pour le match de Rennes jeudi.