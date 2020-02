ASSE : Claude Puel garde la confiance de ses dirigeants

true

L’ASSE inquiète et ce n’est pas une nouveauté. Malgré un sursaut d’orgueil jeudi dernier en Coupe de France face à Épinal, les Verts donnent l’impression de subir les événements. C’est presque logiquement qu’ils ont rechuté dimanche à Brest (2-3).

Le silence pesant du board de l’ASSE

Pointé du doigt pour ses choix sportifs, Claude Puel ne serait pas le seul coupable de cette lente chute. « Saint-Étienne coule en silence. Personne ne dit rien. L’effectif est bon et il n’est pas fait pour jouer le maintien. Des présidents qu’on entend pas. Rien aucune réaction dans ce club. S’ils n’y avaient pas les supporters où en serait aujourd’hui l’ASSE ? Eux ne lâchent pas », a lâché Mohamed Bouhafsi sur Twitter dimanche. Le journaliste de RMC Sport demande donc à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de prendre leurs responsabilités.

« Les dirigeants ont confiance en Puel »

Pourquoi le feraient-ils, eux qui ont annoncé leur intention de prendre du recul et laisser les affaires courantes à Puel et Xavier Thuilot. YohZe, bien informé sur la L1, confirme d’ailleurs que l’ancien coach de l’OL garde la confiance de ses dirigeants malgré la crise ouverte. « Puel prépare surtout l’avenir, le problème et que beaucoup d’anciens jouent sur un rythme de sénateur sans prendre conscience de la situation. Je ne me fais pas trop de soucis pour Saint-Étienne, certes niveau comptable c’est pas ça mais les dirigeants ont confiance en Puel », a glissé l’insider sur Twitter.