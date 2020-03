ASSE : Claude Puel peut compter sur quelques soutiens de poids dans son projet

true

A son arrivée à l’ASSE, Claude Puel avait prévenu qu’il s’engageait sur un projet à long terme avec les Verts, avec la volonté de changer beaucoup de choses. Les feuilletons Kokodziejczak et maintenant Ruffier montrent que le coach stéphanois ne compte pas y aller avec le dos de la cuillère.

Un chantier évidemment compliqué à réaliser dans la mesure où les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur cette saison. Mais si les méthodes de Claude Puel peuvent parfois dérouter dans le club, le coach stéphanois sait pouvoir compter sur quelques soutiens. Notamment du côté des anciens…

Sur l’antenne de « France Bleu », le coach des Verts a en effet confié être en lien constant avec quelques joueurs de l’époque mythique de l’ASSE. Un soutien forcément précieux. « Je les ai croisés et on échange de temps en temps par messages. Ils sont toujours proches de leur club, et vivent cela avec émotion. Certains m’ont appelé après la qualification en finale. Les émotions remontent très vite car c’est leur club de cœur », a expliqué Claude Puel, qui n’a pas dit s’il leur avait demandé des conseils pour refaire de l’ASSE un club triomphant.