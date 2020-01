ASSE : Claude Puel prend trois cadres en exemple après le Paris FC (3-2)

true

Claude Puel érige Mathieu Debuchy, Wahbi Khazri et Yohan Cabaye comme exemples pour le vestiaire de l’ASSE.

D’ordinaire peu loquace sur les cas individuels, Claude Puel s’est davantage lâché samedi soir à l’issue de la qualification de l’ASSE sur la pelouse du Paris FC (Ligue 2) en 16e de finale de Coupe de France (3-2).

S’il a assassiné en une punchline Timothée Kolodziejczak, le coach des Verts a, en revanche, encessé Mathieu Debuchy, auteur du but de la victoire quelques minutes après avoir donné une passe décisive à Charles Abi.

Bien qu’il ne ménage que rarement ses cadres d’expérience au moment de faire ses choix et que Mathieu Debuchy a aussi fait les frais de son turn-over, le Castrais a tenu à souligner l’excellente mentalité de son latéral droit… Mettant également en avant deux autres cadres : « Avec Khazri et Cabaye, il est un exemple. C’est important ». Au moins on sait quels sont les leaders que Claude Puel tient (encore) en haute estime…