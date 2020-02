ASSE : Claude Puel réclame de la nuance dans la réussite de son projet

true

Avec une 15e place de Ligue 1 et une série en cours de trois défaites consécutives, l’ASSE retrouve une période compliquée ces dernières semaines. De quoi jeter le flou sur le projet de Claude Puel, le coach stéphanois qui tente de rester zen dans la tempête.

En conférence de presse ce vendredi, le coach stéphanois a estimé qu’il fallait faire preuve de mesure. L’objectif étant d’éviter de tomber d’un extrême à l’autre au gré des résultats. « Les résultats sont la partie visible d’un projet. Et, comme dans tout projet, ça facilite les choses d’en avoir. J’étais conscient qu’il y avait beaucoup à faire. Quand nous avons réussi notre série de neuf matches d’invincibilité, je disais déjà qu’il y avait encore beaucoup de travail à effectuer et qu’il ne fallait pas s’emballer. Les bons résultats ne nous autorisaient pas à tomber dans l’euphorie. On a eu beaucoup de réussite et on avait de la fraîcheur dans cette période-là. Aujourd’hui, malgré notre bonne volonté, on manque clairement de réussite. Ce groupe ne se situe ni dans l’euphorie ni dans le défaitisme », a estimé le coach stéphanois.

Nul doute néanmoins que les joueurs stéphanois seraient inspirés de ne pas subir une nouvelle défaite sur la pelouse de Montpellier. Car le défaitisme deviendrait difficile à contenir malgré les appels de Claude Puel…