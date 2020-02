ASSE : la solution pour sortir les Verts de la crise, il la connaît

true

Pas vraiment un titulaire. Mais un élément remis en confiance, et même au goût du jour, par son entraîneur, Claude Puel. On parle ici de Franck Honorat, venu de Clermont-Ferrand l’été dernier, et guère aligné par Ghislain Printant en tout début de saison.

Positionné sur le côté droit, et promis dans les prochaines semaines à un grand nombre de matches en raison de la (nouvelle) blessure de Romain Hamouma, Honorat ne veut plus enchaîner les mauvais résultats. Et pour que l’ASSE (re)goûte au succès, il suffit de l’écouter. Propos tenus en conférence de presse ce jour, alors que les Verts iront dimanche sur le terrain de Montpellier.

« On est des compétiteurs. On va essayer de rebondir le plus vite possible. On y arrive pas en ce moment. Il va falloir travailler dur. Les absences ne vont pas nous aider. Mais le championnat reste serré et on est conscient de notre place. Ça va très vite des deux côtés. On regarde toujours vers le haut. Dans cette situation, il faut arrêter de se poser des questions. On se doit de relever la tête. Plus on pense au classement, plus on se complique la tâche. Même si c’est compliqué il faut rester positif et aller de l’avant. »