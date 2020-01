ASSE – Mercato Info But : une offre de transfert est tombée pour Franck Honorat

true

Selon nos informations, l’ASSE a reçu une offre de transfert de Lorient pour Franck Honorat. Et l’ailier serait tenté par les Merlus.

Le Mercato se termine vendredi à minuit et à l’ASSE, il pourrait concerner Léo Lacroix, sollicité par Kansas City, Loïs Diony, pour qui plusieurs formations se sont positionnées pour un prêt, Harold Moukoudi, dans le viseur de clubs anglais, mais aussi Franck Honorat. Arrivé cet été dans le Forez après avoir été prêté à Clermont, l’ailier a vu sa première partie de saison gâchée par une fracture de la mâchoire.

💬 @Honorat_Franck, auteur d’une superbe passe décisive, se satisfait de l’état d’esprit du groupe affiché ce soir : « On a vu une belle solidarité ! » 👇 pic.twitter.com/mUc4nhoTPN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 29 janvier 2020

Depuis son retour, il souffle le chaud et le froid, tantôt titulaire tantôt remplaçant. Mais il conserve une belle côte, en particulier chez ses anciens adversaires en L2. Metz et Brest, les deux promus, se sont positionnés dernièrement. Mais selon nos informations, c’est le FC Lorient, actuel leader de L2, qui est le plus pressant.

Les Merlus proposent 3 M€

Une offre de transfert est tombée à L’Etrat et les différentes parties y réfléchiraient. Le joueur notamment. Car avec la présence de Khazri, Bouanga, Hamouma, Abi et Nordin, il pourrait lui être plus difficile de s’installer dans un rôle de titulaire chez les Verts que chez les Merlus. Mais Claude Puel ne serait pas très chaud à l’idée de se séparer du joueur (23 ans), passeur décisif hier à Monaco (1-0) pour Denis Bouanga.